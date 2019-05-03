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Bağcılar’daki silahlı çatışmada facianın eşiğinden dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 01:07 | Son Güncelleme

Bağcılar'da iki grup arasında yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan silahlardan çıkan kurşunlardan iki tanesi bir evdeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan iki çocuk ölümden döndü.

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde yaşandı. Görgü tanıklarının beyanına göre 7 kişilik bir grup sokak ortasında birbirine silah çekti. Çatışma sırasında şahıslar ellerindeki silahlarla sağa sola kurşun yağdırdı. Çıkan çatışmada bir kişi yaralanarak Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

EVDE OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR KURŞUNLARDAN KIL PAYI KURTULDU

Çıkan çatışmada, kurşunların iki tanesi mahalle başında bulunan bir evde 7 ve 10 yaşında iki çocuğun oyun oynadığı sırada televizyona isabet etti. Çocukların bir tanesi televizyonun çalışmadığını annesine söylemesiyle, anne gördüğü manzara karşında şaşkına döndü. Korku dolu anlar yaşayan kadın, evin dışında olan kocasını arayarak durumu bildirdi.

"O KURŞUN ÇOCUĞUMA İSABET ETSEYDİ, BANA DÜNYALARI VERSELER ACIM DİNMEZDİ"

Yaşanan olayı anlatan baba Şeref Yıldız, “Çocuklarım televizyon başında oyun oynuyordu. Artık dışarıda nasıl bir kovalamaca olmuşsa biz bilmiyoruz. İki kurşun televizyona isabet ediyor. Televizyonun görüntüsü gidiyor çocuk öyle fark ediyor. Annesine 'televizyona bir şey mi oldu?' diye soruyor. Annesi gelip durumu anlıyor. Ben de yakın bir yerdeyim. Telefon açıp beni aradılar geldim baktım. Baya bir silah patlamış. 20 üzerinde silah sesi duyduğunu söylüyorlar. Bu her şeye rağmen şükürler olsun çocuklarıma bir şey olmadı. Bu ne ilk ne de son olacak. Biz hepimiz yemekte olsaydık, çünkü kurşunlar yarım metre yerden bir şekilde eve girdi. Muhtemelen sofrada olsaydık birine değerdi. O kurşun çocuğuma isabet etseydi, bana dünyaları verselerdi benim acım dinmezdi” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar çatışma

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