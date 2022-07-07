HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanına saldırı: Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanına saldırı: Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu

07.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Temmuz günü meydana gelen korkunç olay Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Çocuk acil servisinde kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen hasta yakını veri giriş elemanı Nurullah Çalpa'ya saldırdı. Çalpa, ''Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'Kayıt açsana lan' dedi. Elmacık kemiklerim kırıldı, burun kenarım kesildi. vücudum buz kesildi. Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu. Can güvenliğimiz yok'' diyerek olayı anlattı.

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanına saldırı: Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu

Olay, 4 Temmuz'da akşam saatlerinde Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suat Bağadur (22) ve M.C.K., saat 21.00 sıralarında çocuk acil servisine gitti. Bağadur, M.C.K için kimliksiz kayıt açtırmak istedi. Veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa (31) ise kimliksiz hasta kabul etmedi. Çıkan tartışmanın sonucunda güvenlik görevlileri olay yerine geldi. O esnada Bağadur, sağlık çalışanlarının bulunduğu alana saldırdı. Bağadur, Çalpa'nın üzerine yürüyerek, yüzüne art arda yumruk attı. Olaydan sonra gözaltına alınan Bağadur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "Kasten Yaralama", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklandı.

hastanede-saglik-calisanina-saldiri_8194_dhaphoto2

"YÜZÜMDEN AKAN KANLAR AVUÇLARIMI DOLDURDU, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa olay gününü anlatarak, "10 yıldır bu hastanede veri giriş personeli olarak çalışıyorum. Tıbbi sekreterlik mezunuyum. Çalışırken 4 Temmuz akşamı saat 21.00-21.30 arası çocuk acilde çalışıyorken yanımdaki çalışan arkadaşım ile hasta yakını tartışmaya başladı. Kayıt açtırmak istedi, kimliği yoktu. Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'Kayıt açsana lan' dedi. Sonra güvenlik görevlileri geldi. Hasta yakınlarını bizden uzaklaştırmaya çalıştılar. Aralarından biri arka tarafa geçti. Bankomuzu ayağı ile kırıp içeri girip benim yüzüme yumruk attı. Bu esnada arkadaşımı ve kendimi korumaya çalıştım. Yüzüme yumruk aldım, elmacık kemiklerim kırıldı, burun kenarım kesildi. Bayağı kanamam oldu, vücudum buz kesildi. Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu. Adli süreçlerden dolayı eve gidemedim. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Anlık bir durum, anlık darbeler yiyebiliyoruz. Herkes bu şiddete maruz kalabiliyor. Bunun önüne geçebilmek sadece insanların vicdanına bağlı. İnsanlar sakin olursa bu tarz şiddet yaşamayız" dedi.

hastanede-saglik-calisanina-saldiri_8194_dhaphoto7

"ÜCRETSİZ SAĞLIK UYGULAMALARINDAN BİR SÜRE FAYDALANMAMALARI GEREKİYOR"

Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, "Sağlıkta şiddet maalesef teröre dönüştü. Her seferinde bunları konuşmak ciddi anlamda can sıkıcı. Kardeşimiz bir vatandaşımıza kimliksiz kayıt açamayacağını belirtiyor. Bunu yaparsa belki idari bir disiplin yaptırımı yapılacak. Mevzuat neyse onu yapmışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yumruk atan kişi denetimli serbestliği olan birisi. Bu kişilerin ücretsiz sağlık uygulamalarından bir süre faydalandırılmaları gerekiyor" diye konuştu.

hastanede-saglik-calisanina-saldiri_8194_dhaphoto4

SON DAKİKA: Konya'daki dehşet tüm Türkiye'yi ağlattı! Ekrem Karakaya'nın katili, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktıSON DAKİKA: Konya'daki dehşet tüm Türkiye'yi ağlattı! Ekrem Karakaya'nın katili, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orijinalin yerine plastik koymuşlar! Geriye sadece çan kaldı Orijinalin yerine plastik koymuşlar! Geriye sadece çan kaldı
Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü! Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar sağlık çalışanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
hic bir şekilde şiddeti onaylamıyorum fakat ilgilenmiyorlar hesap gelene bi dikloron iğne yapıp gönderiyorlar geberiyor mu kalıyormu umurlarında değil Ya doktor değiller ehliyet misali iki sınavı geçmiş doktorlar işte kimseyide kıyamıyorum ama işlerini layigi ile yapmıyorlar
bize neler oluyor demiyorum artik onu gectik sadece kapatin acilleri Hastaneleri ne halleri varsa görsünler o zaman ne yapacaklarini cok merak ediyorum ha birde saglikcilarda da hata yok degil biraz kendilerini fazla yukarida görüyorlar dayisi olanin ne hikmetse sirasi cabuk geliyor ülkemizde gerci artik dünyada bu böyle cüzdanin kabarikca yukarida bir yerde dayin varsa her yerde elin etegin öpülensin
Sağlık ta siddete bir çare bulunmalı.

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

Ampulle patates arasındaki inanılmaz bağlantı!

Ampulle patates arasındaki inanılmaz bağlantı!

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.