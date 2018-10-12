Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (2)

Ersan SAN - İstanbul (DHA) - BAĞCILAR Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
Hastanenin çocuk acil bölümündeki ameliyathanede saat 17.15 sıralarında kabloların tutuşması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bu sırada hastalar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun duman nedeniyle ameliyathanedeki hastalar ambulanslarla başka hastanelere götürüldü.
İtfaiyenin hastanedeki çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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