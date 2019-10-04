Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi. Vincin altında bir işçinin kaldığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Ba\u011fc\u0131lar G\u00f6ztepe Mahallesinde bir in\u015faatta \u00e7al\u0131\u015fan vin\u00e7 devrildi. Vincin alt\u0131nda bir i\u015f\u00e7inin kald\u0131\u011f\u0131 belirtilirken olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildiPARTNER"Yine mutluluktan g\u00f6zlerim doldu" Bal yerine glikoz \u015furubu satarken yakaland\u0131Arkada\u015f\u0131n\u0131n bo\u011faz\u0131n\u0131 keserek \u00f6ld\u00fcren san\u0131\u011f\u0131n akli dengesi ara\u015ft\u0131r\u0131lacak
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