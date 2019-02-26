- Bağcılar Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edilirken olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

IHAAW223401-ASA\/26-02-2019 \n- Ba\u011fc\u0131lar Metro \u0130stasyonu giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flara kapat\u0131ld\u0131. Olay yerine z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7larla ter\u00f6r ekipleri sevk edilirken olaya ili\u015fkin herhangi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131. \n26.02.2019 22:34:01 TSI\nNNNNPARTNERSe\u00e7ili Samsung Beyaz E\u015fyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Ah\u0131ra giderken silahla vuruldu\u00c7at\u0131da \u00e7\u0131kan yang\u0131na TOMA ile m\u00fcdahale edildi
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