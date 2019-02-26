IHAAW223401-ASA/26-02-2019

- Bağcılar Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edilirken olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

26.02.2019 22:34:01 TSI

NNNN

