Bağcılar, ramazana hazır

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "24 yıl önce bu noktada Ramazan Çadırı İrfan Sofrasıyla başlattığımız yolculuğa ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah bu sene de aynı sofrada sevgiyi paylaşıp, kardeşliğimizi pekiştireceğiz." dedi.
Çağırıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl etkinliklerin adresinin bu meydan olacağını belirterek, ilçe sakinlerinin manevi ayın huzurlu havasını doyasıya yaşayacağını söyledi.
Sokak iftarlarından kültür programlarına kapar pek çok etkinliklerle ramazan ayının manevi havasının hissedileceğini ifade eden Çağırıcı, "Bağcılar Belediyesi tarafından 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te yapılacak etkinliklerin tanıtımı amacıyla bugün bir araya geldik. 24 yıl önce bu noktada Ramazan çadırı irfan sofrasıyla başlattığımız yolculuğa ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah bu sene de aynı sofrada sevgiyi paylaşıp, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. diye konuştu.
Çağırıcı, hazırlıklar kapsamında, özverili bir şekilde hazırlanıldığını dile getirerek, öncelikle ilçe sakinlerinin ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için Bağcılar'da bulunan 100'ün üzerinde cami ve mescidin temizlendiğini, gül suyu sıkıldığını böylece mekanların güzel kokulu bir hale getirildiğini anlattı.
- 22 mahallede iftar sofrası kurulacak
İlçe sakinlerinin, 22 mahallede kurulan iftar sofralarında ağırlanacağını söyleyen Çağırıcı, şunları kaydetti:
"Mübarek ay boyunca her gün 22 mahallede kurulacak Gönül Sofralarında 150 bin ilçe sakini ailesi, çocukları ve sevdikleriyle iftar yapma ayrıcalığını yaşayacak. Sevginin paylaşılacağı sofralarda kardeşlik bağları güçlenirken komşuluk ilişkileri de pekişecek. Almanya'da kardeş şehir Hamm'da da iftar sofraları kurulacak. Her ramazan ayında yapılan Askıda Ekmek uygulaması bu yıl da yaşatılacak ve bir Osmanlı geleneği olan bu çalışma sayesinde vatandaşlar, bir ekmek kendileri için bir ekmek de hiç tanımadığı ihtiyaç sahipleri için alacak ve fırındaki sepetlere koyacak."
Çağırıcı, ramazan ayı boyunca iftardan sonra tanınmış kişilerin de Bağcılar'da ağırlanacağını belirterek, "Sohbet programına katılacak olan ünlü misafirlerimiz, sağlık, ilahiyat, tarih, edebiyat, sanat gibi birçok alanda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Çocuklar da gölge oyunları, yarışma ve benzeri etkinliklere katılarak hoş ve yararlı vakit geçirecek. Ayrıca Ramazan Etkinlik Alanı'nda kurulacak 60 stantta dernek ve sivil toplum kuruluşları tanıtım çalışmasını devam ettirecek, yöresel ürünlerini de ay boyunca sergileyebilecek." ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum