Bağcılar, ramazana hazır

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "24 yıl önce bu noktada Ramazan Çadırı İrfan Sofrasıyla başlattığımız yolculuğa ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah bu sene de aynı sofrada sevgiyi paylaşıp, kardeşliğimizi pekiştireceğiz." dedi.

Çağırıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl etkinliklerin adresinin bu meydan olacağını belirterek, ilçe sakinlerinin manevi ayın huzurlu havasını doyasıya yaşayacağını söyledi.

Sokak iftarlarından kültür programlarına kapar pek çok etkinliklerle ramazan ayının manevi havasının hissedileceğini ifade eden Çağırıcı, "Bağcılar Belediyesi tarafından 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te yapılacak etkinliklerin tanıtımı amacıyla bugün bir araya geldik. 24 yıl önce bu noktada Ramazan çadırı irfan sofrasıyla başlattığımız yolculuğa ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah bu sene de aynı sofrada sevgiyi paylaşıp, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. diye konuştu.

Çağırıcı, hazırlıklar kapsamında, özverili bir şekilde hazırlanıldığını dile getirerek, öncelikle ilçe sakinlerinin ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için Bağcılar'da bulunan 100'ün üzerinde cami ve mescidin temizlendiğini, gül suyu sıkıldığını böylece mekanların güzel kokulu bir hale getirildiğini anlattı.