Bağcılar ve Ataşehir'de okul önlerinde denetim (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL DHA Bağcılar ve Ataşehir'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında lüks bir otomobilde ruhsatı başkasına ait pompalı tüfek ve ona ait çok sayıda fişek bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftası bugün başladı. Uyum haftası kapsamında okul öncesi, ilkokul 1., ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri sınıfları doldurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri , Mobil Okul Timleri ve Önleyici Hizmetler ekipleri de Bağcılar'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Ataşehir'de öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okul önlerinde denetim başlattı. Bağcılar'daki Yıldıztepe İlkokulu önündeki caddede servis araçları, otomobiller , sürücüleri üzerinde denetimler yapıldı. Araçların evrakları incelendi. Polis helikopteri de denetime havadan destek verdi. Sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçti. Denetim sırasında durdurulan lüks bir cipin arka bagajında pompalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu. Ruhsatı başkasına ait olduğu belirlenen tüfek, araçla sürücü birlikte polis eşliğinde işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. DENETİMLERİN DEVAMINI İSTEDİLER Öğrenci velisi Nurhan Sular, denetimlerden çok memnun olduklarını dile getirerek, "Her gün devam etmesini isterim. Çocukların güvenliği için çok güzel bir şey." diye konuştu. Sular'ın 5. sınıfa başlayan kızı ise "Öğretmenlerimle tanıştım çok güzel geçti." dedi. Oğlu ana sınıfına başlayan Senem Gezgin ise uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyerek, "Okulun cadde üzerinde olması, polislerin denetimi altında olması çok güzel bir şey. En azından aklımız okulda kalmamış olacak. Polisin görüp kötülük yapmak isteyenler bile geri çekilmiş olacak. O bile büyük bir mutluluk. Emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı sahipsiz bırakmadıkları için." diye konuştu. VELİLERE BROŞÜRLER DAĞITILDI Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat kendi geliştirdiği ve üzerinde hassasiyetle durarak takip ettiği "Çalışkan polisler" projesi kapsamında görevli Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler de okul bahçesinde veli ve öğrencilere "Anne babalara tavsiyeler" başlıklı bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Anne ve babalara tavsiyelerin bulunduğu broşürde, acil durumlarda aranması gereken yerlerin bilgisi verildi. NARKOTİMLER DENETİM YAPTI Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Ataşehir Yavuztürk İlkokulu önünde ve çevresinde denetim yaptı. Okul önlerindeki araçlar ve çevredeki iş yerleri arandı. Şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Tespiti (GBT) taramasından geçirildi.

