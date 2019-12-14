HABER

Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 22:38 | Son Güncelleme

Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 1835. Sokak'taki bir apartmanda oturan Gülşen Aydın (42), ikamet ettiği 11. kattan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu.

Gülşen Aydın'ın bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

PARTNERAdı Beren Saat ile anılmıştı! Dudak dudağa...Adı Beren Saat ile anılmıştı! Dudak dudağa...
Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip bulduÇöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu
Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybettiBağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar kadın yüksekten düşme

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Koleji'nde son durum! Doğa Koleji yeni sahibi kim? Doğa Koleji'nden son dakika açıklaması

Doğa Koleji'nde son durum!

Son dakika! Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık

Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

Şehitler Köprüsü'nde korkutan anlar!

Son dakika! Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

İstanbul'da metro ve metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.