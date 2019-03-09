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Bağcılar'da 16 katlı otelde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 05:38 | Son Güncelleme

Otelin en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 16 katlı otelin üst katında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi 2538. Sokak'ta bulunan 16 katlı otelin en üst katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otelin aynı katı yoğun dumanla kaplandı. Bu sırada otelde bulunan 80 müşteri dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra katta duman tahliyesi yaptı.

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16 katlı otel Bağcılar itfaiye yangın

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