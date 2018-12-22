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Bağcılar'da 2 araç yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:55 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da down sendromlu genç yolda bulduğu tekstil atıklarını iki aracın altına koyarak yaktı Olay öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - BAĞCILAR'da down sendromlu genç yolda bulduğu tekstil atıklarını iki aracın altına koyarak yaktı Olay öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede oturan 20 yaşındaki M.G. yolda yürürken tekstil atıkları buldu. Kumaş parçalarını alan genç bunları sokak üzerinde park halinde bulunan iki aracın yanına taşıdı. Daha sonra genç yanındaki çakmakla kumaş parçalarını ateşe verdi. Alevler büyüyerek iki araca sıçradı . Her iki aracında arka kısmı alev aldı. Genç olay yerinden uzaklaşırken, yangını gören araç sahipleri ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olayı anlatan araç sahipleri, "Geldiğimizde yanıyordu araçlar kamera görüntülerini izleyince olanları gördük" diye konuştu.

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