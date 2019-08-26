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BAĞCILAR'DA 2 BİNA MÜHÜRLENDİ, BİRÇOK BİNA HASARLI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:44 | Son Güncelleme

  Bağcılar'da kolon ve kirişlerinde hasar bulunduğu için mühürlenen iki apartmanın bulunduğu sokaklardaki birçok binanın hasarlı olduğu görüldü.

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

Bağcılar'da kolon ve kirişlerinde hasar bulunduğu için mühürlenen iki apartmanın bulunduğu sokaklardaki birçok binanın hasarlı olduğu görüldü.

Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak'ta bulunan bitişik iki binanın sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından sokaktaki bekleyiş sürüyor. Mühürlenen Yıldırım Apartmanı ve bitişiğindeki Akpınar Apartmanı, 1757 ve 1756 Sokaklara yayılan 256 dairenin bulunduğu Demircan Sitesi'ne ait. Binaların tamamı bitişik nizamda. Bu binaların neredeyse birçoğunun kolonlarında, kirişlerinde ve tavanlarında hasar bulunuyor. Dökülen betonun altında paslı ve çürümüş demirler ise rahatlıkla görülüyor. Binalarda yaşayanlar ise Yıldırım ve Akpınar Apartmanlarının boşaltılmasının ardından evlerine girmeye korkuyor.

ÇÜRÜK DEMİRLER ORTADA

Yıldırım Apartmanı'nın hemen karşısında da bulunan Hicret Apartmanı'nın kolonları ve tavanlarının da hasarlı olduğu görüldü. Apartmanın kolonlarındaki sıvaların döküldüğü ve altından çürümüş, paslanmış demirlerin ortaya çıktığı görülüyor. Bina girişindeki kolonların çatlaklarını gösteren Temaşe Yıldırım bu durumun evlerinin içinde de olduğunu söyledi. Yıldırım, "Depremden sonra daha fazla oldu. 45 sene oldu bu binalar yapılalı. Korkmaz mıyım ben? Bir deprem olsa… Her gün deprem gibi duvardan aşağıya taşlar dökülüyor. Ne yapacağız? Nereye kaçacağız? Kaçacak delik yok. Siz bizim yerimizde olun, emekli insanlar nereye gider" diye konuştu.

1756 Sokak'taki Uğurcan Apartmanı'nda yaşayan Yıldız Tok ise evinin içindeki ve banyosunda hasarı göstererek, "Bayadır ev bu halde. Banyoda çocukların başını yıkadım çıktım, tavan üzerimize yıkılmak üzereydi. Kapıdan çıktık tavan yıkıldı.. Korkmaz mıyız, can tehlikemiz var burada" dedi.

“İLACIMI BİLE ALAMADIM"

Cumartesi akşamı kolonlarında hasar bulunan Yıldırım ve Fatih apartmanları boşaltılarak mühürlenmişti. İki binada oturanların bekleyişi sürerken, binaların çevresinde de zabıta ekipleri bekliyor. Yıldırım apartmanında yaşayan İnci Arslan, komşusunda kaldığını belirterek, otele gidenin de bulunmadığını söyledi. Arslan, “İlacımı bile alamadım, şimdi eczaneden ilacımı alabildimö dedi.

Yıldırım apartmanında yaşayan bir diğer kadın, “Polisler haberdar etti, bizi aşağıya indirdiler. Şu anda kızımda kalıyorum. Otel olabilir denildi bize, fakat durumu çok kötü olan bir kişi vardı onu bile otele koyamamışlar" şeklinde konuştu.

Apartmanda 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Mehmet Çayan, “Belediye bizi apar topar attı dışarıya. Şu anda biz mağduruz, orada burada kalıyoruz şu adan, gidecek yerimiz yokö diye konuştu.

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