BAĞCILAR'DA 2 BİNA MÜHÜRLENDİ, BİRÇOK BİNA HASARLI

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

Bağcılar'da kolon ve kirişlerinde hasar bulunduğu için mühürlenen iki apartmanın bulunduğu sokaklardaki birçok binanın hasarlı olduğu görüldü.

Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak'ta bulunan bitişik iki binanın sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından sokaktaki bekleyiş sürüyor. Mühürlenen Yıldırım Apartmanı ve bitişiğindeki Akpınar Apartmanı, 1757 ve 1756 Sokaklara yayılan 256 dairenin bulunduğu Demircan Sitesi'ne ait. Binaların tamamı bitişik nizamda. Bu binaların neredeyse birçoğunun kolonlarında, kirişlerinde ve tavanlarında hasar bulunuyor. Dökülen betonun altında paslı ve çürümüş demirler ise rahatlıkla görülüyor. Binalarda yaşayanlar ise Yıldırım ve Akpınar Apartmanlarının boşaltılmasının ardından evlerine girmeye korkuyor.

ÇÜRÜK DEMİRLER ORTADA

Yıldırım Apartmanı'nın hemen karşısında da bulunan Hicret Apartmanı'nın kolonları ve tavanlarının da hasarlı olduğu görüldü. Apartmanın kolonlarındaki sıvaların döküldüğü ve altından çürümüş, paslanmış demirlerin ortaya çıktığı görülüyor. Bina girişindeki kolonların çatlaklarını gösteren Temaşe Yıldırım bu durumun evlerinin içinde de olduğunu söyledi. Yıldırım, "Depremden sonra daha fazla oldu. 45 sene oldu bu binalar yapılalı. Korkmaz mıyım ben? Bir deprem olsa… Her gün deprem gibi duvardan aşağıya taşlar dökülüyor. Ne yapacağız? Nereye kaçacağız? Kaçacak delik yok. Siz bizim yerimizde olun, emekli insanlar nereye gider" diye konuştu.