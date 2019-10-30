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Bağcılar'da 2 kafeye silahlı saldırı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 03:09 | Son Güncelleme

Bağcılar'da 2 kafeye silahlı saldırı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da iki kafe kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesindeki bir kafenin önüne gelen otomobil içerisindeki kişi ya da kişiler işyerine silahlı saldırı düzenledi.

Daha sonra caddede ilerleyen otomobilden bu kez yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir başka kafeye silahla ateş açıldı.

Saldırılar sırasında kafelerde müşteri bulunmaması can kaybı ya da yaralanmayı engelledi ancak park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için arama başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar kurşunlama 'Olay Yeri saldırı

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