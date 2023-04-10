Bağcılar'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Mynet Haber
4 dakika önce
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İstanbul Bağcılar'da dernek binası önünde bekleyen kişilere, silahla ateş açıldı. Saldırıyı husumetli olan akrabanın yaptığı iddia edilirken, kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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