VİDEO

Bağcılar'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

4 dakika önce

İstanbul Bağcılar'da dernek binası önünde bekleyen kişilere, silahla ateş açıldı. Saldırıyı husumetli olan akrabanın yaptığı iddia edilirken, kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Bağcılar'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada 00:16

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla diyalogu gündem oldu 00:45

Meksika'da üç katlı bina yamaçtan böyle yuvarlandı! O anlar saniye saniye görüntülendi 01:57

CHP İstanbul İl Binası önünde hareketli anlar! Romanlar "seçimlerin seyrini değiştirecek hamle" diyerek tepki gösterdi 03:44

Türkiye’nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Samandağ’a binaların molozları dökülüyor 02:11

Uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz! Büyük şaşkınlık yaşadılar 01:20

'Arkamdan büyük istifalar gelecek' dedi! İYİ Parti'den çok konuşulacak iddiayla ayrıldı: "Maalesef ciddi paralar dönüyor" 01:30

İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada: Şoförün refleksi hayatını kurtardı 01:21

Tünellerde tek teker üzerinde giden motosikletliler kamerada 00:29

Maltepe'de metro raylarına atlayan üniversiteli yaralandı 00:19

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Bağcılar'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Bağcılar'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla diyalogu gündem oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla diyalogu gündem oldu

Meksika'da üç katlı bina yamaçtan böyle yuvarlandı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Meksika'da üç katlı bina yamaçtan böyle yuvarlandı! O anlar saniye saniye görüntülendi

CHP İstanbul İl Binası önünde hareketli anlar! Romanlar "seçimlerin seyrini değiştirecek hamle" diyerek tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Binası önünde hareketli anlar! Romanlar "seçimlerin seyrini değiştirecek hamle" diyerek tepki gösterdi

Türkiye’nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Samandağ’a binaların molozları dökülüyor

Türkiye’nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Samandağ’a binaların molozları dökülüyor

Uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz! Büyük şaşkınlık yaşadılar

Uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz! Büyük şaşkınlık yaşadılar

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.