Bağcılar'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

İstanbul Bağcılar'da dernek binası önünde bekleyen kişilere, silahla ateş açıldı. Saldırıyı husumetli olan akrabanın yaptığı iddia edilirken, kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.