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 Bağcılar'da 20 katlı binada dış cephe yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da  inşaat halindeki 20 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıkı.

Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ-Murat SOLAK/ İSTANBUL , (DHA) BAĞCILAR'da inşaat halindeki 20 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıkı. Herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Olay saat 13.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 20 katlı bir binada meydana geldi. Binanın alt katında dış cephe kaplamasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede üst katlara yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binada maddi zarar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

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