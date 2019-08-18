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Bağcılar'da 3 araca çarparak devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da bir minibüs 3 araca çarptıktan sonra devrildi.

Bağcılar'da 3 araca çarparak devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da bir minibüs 3 araca çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen minibüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde seyir halinde olan İbrahim D.'nin kullandığı 34 KK 625 plakalı minibüs önce bir başka sokaktan caddeye çıkan otomobile ardından sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüs sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Bu sırada minibüs içerisinde bulunan İbrahim D. ve beraberindeki iki kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanlarıyla devrilen minibüsün içinden çıkan yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kenan Kaçan , "Seyir halindeydim sağımı solumu kontrol ettim. Yukarıdan gelen minibüs hızla geldi bana çarptı sonra diğer araçlara çarptı. 3 kişi yaralandı biri şoför iki de bayan vardı" diye konuştu. Devrilen minibüs daha sonra olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bağcılar'da 3 araca çarparak devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

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