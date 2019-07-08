Bağcılar’da 3 bin çocuk sıcak havalarda havuzlarda serinliyor

İSTANBUL, (DHA) - YAZ tatilinin başlamasıyla Bağcılar’da hizmet veren kapalı yüzme havuzları doldu taştı. İlçede yaşayan her yaştan 3 bin 402 kişi, havuzlarda hem yüzme eğitim alıyor hem de bunaltıcı sıcak havalarda serinleme fırsatı buldu.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Bağcılar’daki havuzlarda yaz sezonu açıldı. Bağcılar Belediyesi’nin Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerinde bulunan 8 kapalı yüzme havuzu ilçe sakinlerinin ikinci adresi haline geldi. Yoğun ilgi gören havuzlara okulların kapandığı günden bugüne kadar 3 bin 402 kişi başvuruda bulundu.

Yaz aylarında ferahlamak ve farklı bir atmosferde zaman geçirmek isteyen vatandaşlar hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden havuzlarda doyasıya zaman geçiriyor. Özellikle bir eğitim dönemi boyunca yorulan çocuklar, yorgunluklarını ve yılın stresini havuzlarda atıyor.

Kayıt yaptıranlardan 6-14 yaşları arasındaki çocuklar havuzlardan 09.00

