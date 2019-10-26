HABER

Bağcılar'da 34 çift toplu düğün şöleniyle evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

Bağcılar'da 34 çift toplu düğün şöleniyle evlendi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nde 34 çift dünya evine girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Toplu Düğün Şöleni'nin 24'üncüsü törenle yapıldı.

Şölenin gerçekleştiği Halk Sarayı, saatler öncesinde evlenecek çiftlerin yakınlarıyla dolarken, programa, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Programın açılışında konuşan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayra vesile olan bu düşüncenin Bağcılar'da bir gelenek olarak devam etmesi ve İslam alemine de yayılması temennisinde bulundu.

Birbirlerine olan muhabbetlerini nikahla taçlandıran çiftlere teşekkürlerini ileten Kılıç, "Muhabbetle geleneklerimiz içerisinde ailenizi geleceğe taşıyın. Çünkü nikah akdi hem sünnet hem Allah'ın bir emridir. Sizler bir arada olduğunuz, birbirinize muhabbetle bağlandığınızda her zaman her zorluğu aşarsınız." ifadelerini kulandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Mutlu Yuva Huzurlu Toplum" sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle mutlu ve sağlam aile temellerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Toplu Düğün Şöleni'nin de bu projelerden biri olduğuna işaret eden Çağırıcı, çiftlere mutluluklar diledi.

Konuşmaların ardından Çağırıcı, temsili olarak Medine İnce ve Şahin Korkmaz'ın nikahını kıydı. Evlilik cüzdanlarının çiftlere verilmesinin ardından, Bağcılar Müftü Vekili Yunus Bıçakçı dua etti.

Eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da evlilik hayatına ilk adımı atan çiftleri ve ailelerini tebrik etti.

Program sonunda çiftlere, çeyiz olarak mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve çeşitli eşyalar hediye edildi.

PARTNERSabaha kadar eğlendiler!Sabaha kadar eğlendiler!
Yazar Ahmet Şimşirgil okurlarıyla buluştuYazar Ahmet Şimşirgil okurlarıyla buluştu
Binali Yıldırım: Bize 40 yıllık terörün faturası 1,5 trilyon dolarBinali Yıldırım: Bize 40 yıllık terörün faturası 1,5 trilyon dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi çeyiz çift dünya evi Toplu Düğün Şöleni

En Çok Okunan Haberler

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.