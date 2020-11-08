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  4. Bağcılar’da 4 katlı apartmanda korkutan yangın

Bağcılar’da 4 katlı apartmanda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 20:01 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bir apartmanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bağcılar’da bir apartmanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangına, vatandaşlar da şişelerde taşıdıkları su ile müdahale etti.
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2155. Sokakta 4 katlı bir apartmanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Öte yandan mahallelilerin şişelerde taşıdıkları su ile yangına müdahale ettikleri anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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