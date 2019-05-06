Bağcılar’da 5 Bin Kişi Birlikte İftar Açtı

İSTANBUL(DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, Bağcılar Meydanı’nda 5 bin kişiye verdiği iftarla 11 ayın sultanı Ramazan’a “Hoş geldin” dedi.

Bağcılar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı “Gönlümüz bir, soframız bir, herkes ev sahibi ve herkes davetli” sloganıyla kurduğu iftar sofralarında karşıladı. Bağcılar Meydanı’nda verilen ilk iftar büyük ilgi gördü. Çoluk-çocuk yaşlı, genç toplumun her kesiminden 5 bin kişi, Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak için kurulan sofralara oturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve Ramazan’ın ilk orucu hep birlikte açıldı.

“GÜZEL VE SICAK BİR ORTAM VAR BURADA”

İftar sofrasında yerini alan Yasemin Çoban, “Bu organizasyonu yapan herkesten Allah razı olsun. İnşallah her sene devam eder bu organizasyonlar, İnsan kendini aile ortamında hissediyor. Kimse kendini yabancı hissetmiyor güzel ve sıcak bir ortam var burada” ifadelerini kullandı. Ramazan’ın ilk gününde zorlanmadığını söyleyen Metin Üstünsoy, “Ramazana motive olduğumuz için zorlanmadık. Birlik beraberlik burdaki ortamla olur Ramazan Ayının bize kazandırdıkları bunlar” dedi. İlçelerinde yapılan bu etkinliklerden memnun olduğunu ifade eden Canan Aydın, “Buradaki duygu çok güzel. Ben hiç ummuyordum arkadaşım gelir misin iftara dedi. Beraber geldik. Ben böyle ortamları çok seviyorum halkla beraber yemek yemeği” şeklinde konuştu.