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Bağcılar’da 5 Bin Kişi Birlikte İftar Açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:06 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi, Bağcılar Meydanı’nda 5 bin kişiye verdiği iftarla 11 ayın sultanı Ramazan’a “Hoş geldin” dedi.

İSTANBUL(DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, Bağcılar Meydanı’nda 5 bin kişiye verdiği iftarla 11 ayın sultanı Ramazan’a “Hoş geldin” dedi. Bağcılar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı “Gönlümüz bir, soframız bir, herkes ev sahibi ve herkes davetli” sloganıyla kurduğu iftar sofralarında karşıladı. Bağcılar Meydanı’nda verilen ilk iftar büyük ilgi gördü. Çoluk-çocuk yaşlı, genç toplumun her kesiminden 5 bin kişi, Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak için kurulan sofralara oturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve Ramazan’ın ilk orucu hep birlikte açıldı. “GÜZEL VE SICAK BİR ORTAM VAR BURADA” İftar sofrasında yerini alan Yasemin Çoban, “Bu organizasyonu yapan herkesten Allah razı olsun. İnşallah her sene devam eder bu organizasyonlar, İnsan kendini aile ortamında hissediyor. Kimse kendini yabancı hissetmiyor güzel ve sıcak bir ortam var burada” ifadelerini kullandı. Ramazan’ın ilk gününde zorlanmadığını söyleyen Metin Üstünsoy, “Ramazana motive olduğumuz için zorlanmadık. Birlik beraberlik burdaki ortamla olur Ramazan Ayının bize kazandırdıkları bunlar” dedi. İlçelerinde yapılan bu etkinliklerden memnun olduğunu ifade eden Canan Aydın, “Buradaki duygu çok güzel. Ben hiç ummuyordum arkadaşım gelir misin iftara dedi. Beraber geldik. Ben böyle ortamları çok seviyorum halkla beraber yemek yemeği” şeklinde konuştu. “RAMAZAN’IN İLK GÜNÜNDE SEVİNDİRİCİ HABER ALDIK” Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 24 yıl önce başlattıkları Ramazan Etkinlikleri’nin devam ettiğini belirterek “Bu meydana baktığımda, Bağcılar’daki ilk ramazan Ayları aklıma geliyor. 27 Yıllık Bağcılar Belediyesi’nin 24 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Bu meydanda kıl çadırdan başlayarak klimalı çadırlara sonra meydanlara ve mahallelerdeki gönül buluşmalarına işte Ramazan Ayının bereketi bu. Esas gönüllerimizi doyuracağımız sofralar, bu sofralar kalktıktan sonra oluşacak. Çocuklarımız Ramazan yaşayacak, sohbetler olacak. Teravihlere kadar bu alanlarda olacağız” dedi. İstanbul Yerel Seçimleri’nin yenileneceğinin haberini vatandaşlarla paylaşarak, “Bir haber aldık. İstanbul seçimleri yenileniyor. Bu dünyada kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Bu milletin halisane oylarıyla oynayanlar hesabını bu millete vermek zorunda. Mahkeme önünde de bunun hesabını verecekler. Çünkü bağcılarda 80 yaşında bir nine hayatını kaybetti. Ben hangi partiye oy verdiğini bilemem ama Bağcılar’da ve ülkemde oy kullanan herkesin bir oyu benim namusumdur” ifadelerini kullandı. Etkinlik Alanına kurulan 60 stantta STK temsilcileri yöresel ürünlerini tanıtırken, ikramlarda da bulundu.

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