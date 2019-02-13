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Bağcılar’da 9 katlı bir bina görenleri hayrete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 21:47 | Son Güncelleme

Bağcılar’da üst üste konulmuş iki farklı binayı andıran 9 katlı bina görenleri hayrete düşürdü.Bağcılar’da bulunan 9 katlı binayı görenler şaşkına döndü.

Bağcılar’da üst üste konulmuş iki farklı binayı andıran 9 katlı bina görenleri hayrete düşürdü.
Bağcılar’da bulunan 9 katlı binayı görenler şaşkına döndü. Üst üste konulmuş iki farklı binayı andıran 9 katlı bina görünüşüyle dikkat çekiyor. Binanın altta bulunan 4 katı farklı, üstte bulunan beş katı ise farklı bir bina izlenimi uyandırıyor. Dış cephesinde çatlak ve döküntülerin olduğu binanın zemin katı ve birinci katı atölye olarak kullanılıyor. Binanın diğer katlarında ise vatandaşların yaşadığı toplam da 14 daire yer alıyor. Bina sakinleri, binanın kolonlarının ve temelinin sağlam olduğunu belirtti. Bina sakinleri, dış cephedeki çatlakların onarılması için ise binanın yan tarafında ve arka tarafında bulunan hükümet konağı inşaatının bitmesi gerektiğini söylediler. Bağcılar Belediyesine binanın risk analizi ve ölçümü için başvuruda bulunulmadığı öğrenildi.

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