HABER

Bağcılar'da akaryakıt istasyonunda silahlı çelik kasa hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 07:35 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir akaryakıt istasyonuna otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek çelik kasayı çaldı.

Bağcılar'da akaryakıt istasyonunda silahlı çelik kasa hırsızlığı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir akaryakıt istasyonuna otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek çelik kasayı çaldı. Soygun anı iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken; polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna bugün saat 04.30 sıralarında plakası alınamayan beyaz bir otomobille gelen yüzleri maskeli 5 kişi, çalışanlara silah doğrultup etkisiz hale getirdi. Çalışanları zorla çelik kasanın bulunduğu odaya götüren hırsızlar, kasayı geldikleri araca taşıdı. Çelik kasayı otomobilin bagajına yükleyen soyguncular araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çalışanlardan bilgi aldıktan sonra, işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise bir süre detaylı çalışma yaparak parmak izi aradı. Polisin silahlı soyguncuları yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, çelik kasa hırsızlığı işyerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonuna beyaz bir otomobil ile gelen yüzleri maskeli 5 kişi araçtan inerek çalışanlara silah doğrultup etkisiz hale getiriyor. Çalışanları zorla kasanın bulunduğu odaya götüren hırsızlar, otomobile kadar taşıdıkları çelik kasayı aracın bagajına koyarak olay yerinden hızla kaçıyor.

FOTOĞRAFLI

Bağcılar'da akaryakıt istasyonunda silahlı çelik kasa hırsızlığı

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Elektrikli scooterlar: Yenilikçi bir ulaşım aracı mı, kentlerin yeni kabusu mu?Elektrikli scooterlar: Yenilikçi bir ulaşım aracı mı, kentlerin yeni kabusu mu?
Manzarayı izlerken uçuruma yuvarlandılar!Manzarayı izlerken uçuruma yuvarlandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amcasının evinde ölü bulundu! Pendik'te sır ölüm

Amcasının evinde ölü bulundu! Pendik'te sır ölüm

Şehir manzarasını izlerken, otomobille uçuruma yuvarlandılar

Manzarayı izlerken uçuruma yuvarlandılar!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.