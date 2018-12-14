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Bağcılar'da akaryakıt istasyonunda silahlı çelik kasa hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir akaryakıt istasyonuna otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek çelik kasayı çaldı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir akaryakıt istasyonuna otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek çelik kasayı çaldı. Soygun anı iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken; polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna bugün saat 04.30 sıralarında plakası alınamayan beyaz bir otomobille gelen yüzleri maskeli 5 kişi, çalışanlara silah doğrultup etkisiz hale getirdi. Çalışanları zorla çelik kasanın bulunduğu odaya götüren hırsızlar, kasayı geldikleri araca taşıdı. Çelik kasayı otomobilin bagajına yükleyen soyguncular araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çalışanlardan bilgi aldıktan sonra, işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise bir süre detaylı çalışma yaparak parmak izi aradı. Polisin silahlı soyguncuları yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, çelik kasa hırsızlığı işyerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonuna beyaz bir otomobil ile gelen yüzleri maskeli 5 kişi araçtan inerek çalışanlara silah doğrultup etkisiz hale getiriyor. Çalışanları zorla kasanın bulunduğu odaya götüren hırsızlar, otomobile kadar taşıdıkları çelik kasayı aracın bagajına koyarak olay yerinden hızla kaçıyor.

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