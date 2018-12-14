Bağcılar'da akaryakıt istasyonunda silahlı çelik kasa hırsızlığı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir akaryakıt istasyonuna otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek çelik kasayı çaldı. Soygun anı iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken; polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna bugün saat 04.30 sıralarında plakası alınamayan beyaz bir otomobille gelen yüzleri maskeli 5 kişi, çalışanlara silah doğrultup etkisiz hale getirdi. Çalışanları zorla çelik kasanın bulunduğu odaya götüren hırsızlar, kasayı geldikleri araca taşıdı. Çelik kasayı otomobilin bagajına yükleyen soyguncular araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çalışanlardan bilgi aldıktan sonra, işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise bir süre detaylı çalışma yaparak parmak izi aradı. Polisin silahlı soyguncuları yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.