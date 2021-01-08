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Bağcılar’da alevlerin yükseldiği trafo yangını kamerada

08.01.2021 22:22 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bağcılar’da bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alevlerin metrelerce yükseldiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, saat 20:00 sıralarında Bağcılar Üsküp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik aktarım istasyonunun olduğu trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan trafoyu söndürerek, bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın anında yükselen alevler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülürken, yangında yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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