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 Bağcılar'da ayakkabı imalathanesinde yangın  

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

 Bağcılar'da ayakkabı imalathanesinde yangın  

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerine bulunan 4 binanın 2. katında meydana geldi. 4 katlı binanın 2. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmazken imalathanede maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

Bağcılar'da ayakkabı imalathanesinde yangın Bağcılar'da ayakkabı imalathanesinde yangın Bağcılar'da ayakkabı imalathanesinde yangın Bağcılar'da ayakkabı imalathanesinde yangın

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