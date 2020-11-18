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Bağcılar’da baskı atölyesindeki yangın korkuttu

18.11.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da bir iş merkezinin bodrum katındaki dijital baskı yapan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bağcılar’da bir iş merkezinin bodrum katındaki dijital baskı yapan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Olay,saat 09.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi 15. Sokaktaki 6 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin bodrum katında dijital baskı yapan bir atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar kısa sürede tüm iş merkezini sardı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken tedbir amaçlı, Bahçelievler ve Sefaköy’den destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılan soğutma çalışmalarının ardından belli olacak. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Servis yaptığı sırada yangını gördüğünü belirten Cemil Özalp, "Komşuyuz, ben servis çekiyordum. Birden baktım dumanlar yükseldi. Ama itfaiye müdahale ediyordu. Yaralı ve can kaybı yok. İnşallah bir daha olmaz" diye konuştu.

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