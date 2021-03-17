HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar’da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama

Bağcılar’da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama

17.03.2021 06:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da gece saatlerinde bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı.

Bağcılar’da gece saatlerinde bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı patlamada dükkanda bulunan eşyalar sokağa saçıldı.
Olay, saat 05:00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Patlama sonrası yaşanan gürültü nedeniyle korku ve panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaşanan patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken dükkanda bulunan eşyalar caddeye saçıldı.
Dükkanda patlama sonrası büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre gaz sıkışması ihtimali üzerinde durulurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
ABD'de korkutan patlama! Havai fişeklerle dolu ev havaya uçtuABD'de korkutan patlama! Havai fişeklerle dolu ev havaya uçtu
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Trump yolsuzlukla suçlamıştı! ABD istihbaratından çarpıcı rapor

Trump yolsuzlukla suçlamıştı! ABD istihbaratından çarpıcı rapor

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son Dakika: Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı (17 Mart Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Mahalle bekçilerinin üzerine panelval süren alkollü sürücüye ceza yağdı

Mahalle bekçilerinin üzerine panelval süren alkollü sürücüye ceza yağdı

Bağcılar'da balıkçı dükkanında patlama

Sabaha karşı korkutan patlama

17 Mart Çarşamba deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

17 Mart Çarşamba son depremler!

Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

2500 polisle dev operasyon

İstanbul’da 11 ilçede DEAŞ’a yönelik operasyon

İstanbul’da DEAŞ operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.