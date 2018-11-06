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Bağcılar'da bir binanın dış cephesinde yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

BAĞCILAR, Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 20 katlı binada yangın çıktı.

Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR, Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 20 katlı binada yangın çıktı. Saat 13.15 sıralarında binanın en alt katı dış cephesinde başlayan yangında alevler kısa sürede en üst kata kadar ulaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın yarım saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.

(FOTOĞRAF)

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