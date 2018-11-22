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Bağcılar'da bir kadının eşi tarafından darbedilmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:11 | Son Güncelleme

Merve Tula: - "Hayati tehlikem var. Bu adamın cezaevine girmesini istiyorum. O elleri kelepçeli görmek için yaşıyorum. - Tanık Ülkü Çakır: - "Merve, sığınma evine geldiğinde hamileydi. Bu sıkıntılardan sonra bebeğini düşürdü" - Mahkeme, ilgili kaymakamlığa yazı yazılarak, Merve Tula'nın hayati tehlikesinin olduğuna dair beyanı doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasının istenilmesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da eşi Merve Tula'yı darbettiği öne sürülen tutuksuz sanık Ercüment Tula'nın 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ercüment Tula katılmadı. Sanığı avukatı temsil ederken, müşteki Merve Tula, avukatı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Ece Kavas da salonda hazır bulundu. Kavas, derneklerinin amacı doğrultusunda dosyaya müdahillik talebinde bulunduklarını söyledi.

Duruşmada söz alan müşteki Merve Tula, 12 Şubat 2018'de Bağcılar Çiftlik Meydanındaki bir iş yerinde tartıştıkları eşinin, buradan çıkınca kendisini darbettiğini savundu.

Tula, darp esnasında eşinin kendisini, "Elimde kalırsın, bir gün seni öldüresiye döveceğim." diye tehdit ettiğini ileri sürdü. Eşinin, ona ait iş yerinde de kendisini yine darbettiği iddiasında bulunarak, "Beni iş yeri güvenlik kamerasının görmediği kör noktada da darbetti. Oradaki çalışanlardan biri de bunu gördü. Onun tanık olarak dinlenmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Ecem Başdoğmuş, müştekinin beyanlarının çelişkili olduğunu savunarak, "Ayrıca müvekkil hakkında hemen hemen her gün asılsız iddialarla şikayette bulunmaktadır. Her gün, karakol ve savcılıkta ifade vermekteyiz. Bundan dolayı asılsız iddiaları basına da yansıttılar. Öte yandan sürekli ölüm tehdidi aldığını iddia eden müşteki, sosyal medya hesaplarından sürekli yer bildirimi yapmaktadır." dedi.

Müşteki Merve Tula'nın avukatı Anıl Can ise, müvekkilinin kendi hayati güvencesi için sosyal medyada yer bildirimi yaptığını öne sürerek, "Bir olay olduğunda arkadaşları ve diğer dostlarının haberdar olması için bunu yapmaktadır. Sanığı tahrik etme amacı yoktur. Sanıktan şikayetçiyiz. Üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Merve Tula'nın annesi Keziban Başarır, olayın ardından kendisinin evine gelen kızının vücudunda morluklar gördüğünü beyan etti.

Başarır, "Kızım, sanık şahsın kendisini sürekli darbettiğini, hatta öldüreceğini bana sürekli söylüyordu. Sanıkla kızım arasındaki tartışmalar devam etmektedir. Sanık agresif birisidir. "dedi.

Tanık Ülkü Çakır ise, müştekiyle kadın sığınma evinde tanıştığını belirterek, "Müşteki sığınma evine gelmişti. Ben de orada kalıyorum. Vücudunda ve bacaklarında morluklar vardı. Ayrıca Merve, sığınma evine geldiğinde hamileydi. Bu sıkıntılardan sonra bebeğini düşürdü." diye konuştu.

Tanık beyanlarına karşın söz alan Merve Tula, "Ben mesleğimi yapamıyorum. Hayati tehlikem var. Bu adamın cezaevine girmesini istiyorum. O elleri kelepçeli görmek için yaşıyorum. Yakın koruma talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin müdahillik talebini, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle, sanığın tutuklanması talebini de atılı suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın kanundaki alt ve üst sınırı ile dosyadaki toplanan delilleri dikkate alarak reddetti.

Duruşma zaptının bir örneğinin müştekinin ikametinin bulunduğu kaymakamlığa gönderilerek, Merve Tula'nın hayati tehlikesinin olduğuna dair beyanı doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasının istenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ercüment Tula'nın, suç tarihinde resmi nikahlı eşi olan müşteki Merve Tula ile aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin müştekiyi darbederek, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaraladığı ve "Elimde kalırsın, bir gün seni öldüresiye döveceğim." şeklinde tehdit ettiği belirtiliyor.

Müştekinin yaralanmasının Adli Tıp Raporu ile de tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, sabıkalı olduğu belirtilen şüphelinin "tehdit" ve " eşe karşı kasten yaralama" suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ercüment Tula Merve Tula

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