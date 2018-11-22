Bağcılar'da bir kadının eşi tarafından darbedilmesi davası

Tula, darp esnasında eşinin kendisini, "Elimde kalırsın, bir gün seni öldüresiye döveceğim." diye tehdit ettiğini ileri sürdü. Eşinin, ona ait iş yerinde de kendisini yine darbettiği iddiasında bulunarak, "Beni iş yeri güvenlik kamerasının görmediği kör noktada da darbetti. Oradaki çalışanlardan biri de bunu gördü. Onun tanık olarak dinlenmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Ecem Başdoğmuş, müştekinin beyanlarının çelişkili olduğunu savunarak, "Ayrıca müvekkil hakkında hemen hemen her gün asılsız iddialarla şikayette bulunmaktadır. Her gün, karakol ve savcılıkta ifade vermekteyiz. Bundan dolayı asılsız iddiaları basına da yansıttılar. Öte yandan sürekli ölüm tehdidi aldığını iddia eden müşteki, sosyal medya hesaplarından sürekli yer bildirimi yapmaktadır." dedi.

Müşteki Merve Tula'nın avukatı Anıl Can ise, müvekkilinin kendi hayati güvencesi için sosyal medyada yer bildirimi yaptığını öne sürerek, "Bir olay olduğunda arkadaşları ve diğer dostlarının haberdar olması için bunu yapmaktadır. Sanığı tahrik etme amacı yoktur. Sanıktan şikayetçiyiz. Üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Merve Tula'nın annesi Keziban Başarır, olayın ardından kendisinin evine gelen kızının vücudunda morluklar gördüğünü beyan etti.

Başarır, "Kızım, sanık şahsın kendisini sürekli darbettiğini, hatta öldüreceğini bana sürekli söylüyordu. Sanıkla kızım arasındaki tartışmalar devam etmektedir. Sanık agresif birisidir. "dedi.