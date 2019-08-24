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BAĞCILAR'DA BİTİŞİK İKİ BİNA BOŞALTILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

 - BAĞCILAR'da kolonlarında hasar olduğu belirlenen bitişik iki bina boşaltıldı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Zeki GÜNAL- Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da kolonlarında hasar olduğu belirlenen bitişik iki bina boşaltıldı.
Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi. Durum polis ve belediyeye bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kolonlarında hasar tespit edilen binanın bitişiğindeki 5 katlı Akpınar Apartmanı'nda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bu binanın kolonlarında da hasar tespit edildi. Toplam 20 daire ve 2 dükkan bulunan iki bina tahliye edildi. 2 aile belediye tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirilirken 18 ailenin ise yakınlarına gittiği öğrenildi. Binalar mühürlenirken çevrede de güvenlik önlemi alındı.

Görüntü Dökümü
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-Sokaktan görüntü
-Binalardan görüntü
-Mühürün görüntüsü
-Ekiplerin bina çevresine bariyer kurması
-Çevrede bulunan vatandaşlar
-Genel ve detay görüntüler

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