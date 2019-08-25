Bağcılar'da boşaltılan binanın çevresinde oturanlar da tedirgin

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da bulunan kolonlarında hasar oluşan bitişik iki bina mühürlenerek boşaltıldı. Binaların bulunduğu sokakta oturan vatandaşlar, yıkılma tehlikesine karşı tedirgin olduklarını söyledi.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi. 20 dairenin ve 2 dükkanın bulunduğu binalar dün mühürlenip boşaltıldı. Zabıta ekipleri bugün de alanda güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binalarda oturanların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar çevredeki otellere yerleştirildi. Binaların bulunduğu sokakta oturan vatandaşlar, yıkılma tehlikesine karşı tedirgin olduklarını söyledi.

"ÇIKACAK SONUCU BEKLİYORUZ"

Sokakta dükkan işleten Hüseyin Özcan, "Bu sitenin kolonlarının çoğu patlak. Bir kadın arkadaş, dükkanı taşımaya kalkınca kolonları görmüş. Belediyeye müracaatta bulunmuş. Şu anda 20 daireyi boşalttılar. Can tehlikesi var boşaltılacak sonuçta. Yetkililerden istediğimiz burası yıkılacak, mağduriyet edilmeden yapılması. Yetkililer geldi. Çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi.