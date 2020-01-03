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  4. Bağcılar'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli kamerada 

Bağcılar'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:56 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da çalıştığı tekstil atölyesinden 2 kez kumaş çalan çalışan üçüncü girişiminde suçüstü yakalandı.

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da çalıştığı tekstil atölyesinden 2 kez kumaş çalan çalışan üçüncü girişiminde suçüstü yakalandı. Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kumaş çalıp sattığı iddia edilen şüphelilerin kumaşları çıkarıp yükleme anları kameraya yansıdı.
Olay, 6 Aralık 2019 tarihinde Bağcılar'da erkek tişörtü imalatı yapan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Necati Duran'ın eleman ilanı için başvuruda bulunan Nevzat A.'nın, işe başladıktan kısa süre sonra işverenin atölyede olmadığı zamanlarda sağlam olan kumaşları atık kumaş gibi çuvallara doldurarak atölyeden çıkarıp değerinin altında satmaya başladığı iddia edildi. Yılmaz E. ve Yalçın E. isimli iki kardeş ile birlikte yapılan hırsızlık olayı iki kez gerçekleşti.

Nevzat A., Yılmaz E. ve Yalçın E. üçüncü kez hırsızlık için geldikleri atölyede yine aynı yöntemle sağlam olan kumaşları atık kumaş gibi çuvallara doldurarak kamyonete yüklemeye başladı. Olayı fark eden Suriyeli bir çalışan telefonla Necati Duran'a haber verdi. Necati Duran da atölyeye ait aracın kamyonetin önüne park edilmesini ve otomatik olan kepenklerin kapatılarak şüphelilerin içeride kilitli bırakılması talimatını verdi.
Ancak kepenklerin kapatıldığını anlayan 3 şüpheli, hızla merdivenleri çıkarak kapanan kepengin altından kaçmaya çalıştı. Yakayı ele veren şüpheliler için, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Nevzat A. olay yerinden kaçarken Yılmaz E. ve Yalçın E. yakalandı. Daha sonra telefonla aranan Nevzat A. da olay yerine gelerek hırsızlık işini ilk kez yaptığını söyleyip özür dileyince Necati Duran şikayetçi olmadı. Önceki kamera kayıtlarına göz atan Necati Duran hırsızlık olayının iki kez daha gerçekleştiğini fark edince Nevzat A., Yılmaz E. ve Yalçın E.'den şikayetçi oldu.

"BU TÜR İNSANLARA İTİBAR ETMESİNLER"
Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Necati Duran, "Bunlar bir şebeke. Uygun maaş fiyatı teklif ederek işe giriyor. İşveren yokken dışarıdaki arkadaşlarıyla kilosu 45 liralık olan kumaşı 13-14 liraya sattıklarını öğrendik. Bunu iki defa yapmışlar. Her seferinde 500-600 kilo. Üçüncü defa yaparken 746 kilosunu yakalayabildik. Toplamda 2 tona yakın kumaş satmış. Her gittiği yerde bir ay gibi çalışıp her fırsatta ne kadar çalıp satabilirlerse onu kendilerine kar biliyorlar. Tekstil firmalarına hitap ediyorum, bu tür insanlara itibar etmesinler. Biz ciddi bir zarar gördük." dedi.
Şüphelilerin, kumaşı dışarı çıkarıp kamyonete yükleme anları ve kepengin kapatılması güvenlik kamerasına yansıdı.
(FOTOĞRAF)

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