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Bağcılar’da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 21:54 | Son Güncelleme

Bağcılar’da 15 katlı bir apartmanın 11.

Bağcılar’da 15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1835 Sokak’ta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülşen Aydın (43) isimli kadın 11. katta bulunan evinin camını silmek istediği sırada dengesini kaybederek giriş kapısının önündeki saksıların üzerine düştü. Gülşen Aydın’ın yerde yattığını gören komşuları olay yerine hemen ambulans çağırdı. Aydın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının düştüğü yerde, cam sildiği gazete parçalarının kaldığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Gülşen Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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