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Bağcılar’da çatı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.

Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiği yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Bağcılar Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katında elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangında alevler çatı katını tamamen sardı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangının görgü tanıklarından Sevim Çorak, “Balkona çıktığımda alevleri gördüm sıcaklık cama vurmuştu. İtfaiyeyi aradık çocukları aldık dışarı çıktık” dedi.
Yangın sonrası çatı katında ve alt kattaki dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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