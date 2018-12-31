Bağcılar'da çatı yangını (1)

Birkan YILDIZ \/ \u0130STANBUL DHA Ba\u011fc\u0131lar'da bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131nda alevler y\u00fckselirken olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.PARTNERYa\u015fad\u0131\u011f\u0131 Tuhaf ve Mide Buland\u0131r\u0131c\u0131 Sa\u011fl\u0131k Sorunlar\u0131 ile 2018'e Damgas\u0131n\u0131 Vurmu\u015f Talihsiz \u0130nsanlar!Deveye sopal\u0131 i\u015fkenceYalova'da sahte i\u00e7ki operasyonu: 4 g\u00f6zalt\u0131
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