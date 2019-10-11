HABER

Bağcılar'da çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:19 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın sırasında mahalle sakinleri paniğe kapılarak sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi, 1094 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 17.30 sıralarında çıktı. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede çatının tamamını sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bağcılar ve Kocasinan itfaiyesine bağlı ekipler, alevlere merdiven aracı yardımıyla müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinlerinin evlerinden çıkarak sokakta itfaiyenin çalışmalarını izlediği görüldü.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacakPolis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak
5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

7 bin polis adayı alınacak (Polis alımı, polis olma şartları)

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Son dakika! Bodrum'da göçmenleri taşıyan lastik bot battı! 9 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

Bodrum'da göçmenleri taşıyan lastik bot battı!

MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması

MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tam isabetle vuruldu

MSB duyurdu: Tam isabetle vuruldu

Lise öğrencileri Barış Pınarı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Lise öğrencileri harekat için askerlik şubesine başvurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.