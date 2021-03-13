HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar’da çatı yangını paniği

Bağcılar’da çatı yangını paniği

13.03.2021 13:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da, iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Bağcılar’da, iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede yan binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 12.20 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 2283 Sokaktaki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf durumu itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine gelen itfaiyeye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alevler kısa sürede bitişik binanın çatısına sıçradı.
Bunun üzerine Bağcılar, Başakşehir ve Bahçelievler’den takviye ekipler sevk edildi. Yangının yan çatıya sıçraması nedeniyle vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, polis ekipleri olumsuzluk olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kimsenin yaralanmadığı yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İki binanın çatısında maddi hasara oluşurken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yangınla ilgili konuşan çevredeki esnaf Ahmet Dağ, “İlk önce duman çıktı, çatı katında çıktı. Allah’tan o an hazırda kimse evde yoktu. Tabi bitişik olduğu için diğer çatıya da yansıdığı için, biraz hasar var. Çok şükür, yaralı ve can kaybı yok. Buradaki esnaf arkadaşlar haber verdi itfaiyeye” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Sultan Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubuSultan Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tarih verip duyurdu: Yağmur ve kar geri dönüyor

Meteoroloji tarih verip duyurdu: Yağmur ve kar geri dönüyor

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı

Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'nun kararına sert tepki

Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'nun kararına sert tepki

Özel araçla şehirlerarası yolculuk yasak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge

Bakanlıktan şehirlerarası yolculuk açıklaması

Vaka sayısı artan Keşan’da, pazar günleri ekmek çıkmayacak

Flaş karar! Pazar günleri kapalı olacak

Esenyurt'ta genç kadının sır ölümünde yeni gelişme! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim"

Sır ölümde yeni gelişme: Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim

Bursa’da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför konuştu: Çarpmaya engel olamadım

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Sultan Abdülhamid'in torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Sultan Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.