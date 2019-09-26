Bağcılar'da çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Ümit UZUN-Cemil ÖZDEMİR-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da

yaşanan depremde Bağcılar İnönü Mahallesi 472. Sokakta bulunan 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Bina sakinleri tahliye edildi. Yetkililer bina çevresinde güvenlik önemleri aldı. Bina sakinlerinden İdris Altunsoy, deprem anında evde olmadığını belirterek, “İki binanın arasında çatlıklar oluştu. Şu anda yetkililerin söylediği binayı tedbir amacıyla boşaltıldı. Binadan örnek alacaklar. Neticeyi bekliyoruz." dedi.

Öte yandan yine Bağcılar İnönü Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında bulunan tuğlalar bina önünde park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın arka camı kırılırken, çeşitli yerleri de hasar gördü. Olay anını gören Yusuf Şimşek, “Binanın üstünde bacalardan düştü. Kuvvetli bir deprem sonucu, dışarı attık kendimizi. Düşen tuğlalar araca da zarar verdi. Demek ki sakattı onlar. Büyük bir korku atlattık. Allah'a şükür bir yaralanan olmadı." diye konuştu.

