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Bağcılar'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

"Park etme" meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da park etme tartışması sırasında bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Gerçek (57) 17 Ocak'ta Yüzyıl Mahallesi 2193 Sokağı'nda otomobilini park etmeye çalıştığı esnada, aynı sokaktaki oto galeri sahibi Süleyman B. (41) ile iddiaya göre "park etme" meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman B. yanındaki tabancayla Gerçek'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Gerçek, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bağcılar'da kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Fatih'te bir adreste saklandığını tespit ettiği şüpheli Süleyman B'yi 23 Ocak'ta düzenledikleri operasyonla yakaladı. Adreste yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyette kaçakçılık, taksirle adam yaralamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Bağcılar operasyon park etme

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