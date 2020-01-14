Bağcılar'da çocuk gebelikleri bildirmeyen 18 hekim beraat etti

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 4 doktor ile avukatları katıldı. Başka davadan tutuklu olan bir sanık da duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen N.A, olay tarihinde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polis memuru olarak görev yaptığını belirterek, kendilerine bildirilen küçük yaştaki gebeleri deftere kaydedip, onların ikamet ettikleri kolluk birimlerine telefonla bildirim yaptıklarını anlattı.

Tanık N.A, genelde de yaşı küçük olduğu için bu kişileri çocuk büroya bildirdiklerini ifade ederek, yaşı küçüklerin kendilerine bizzat teslim edilmediğini, doktorların tuttukları kayıtlar üzerinden bildirim yaptıklarını söyledi.

Son savunması sorulan tutuksuz sanık M.T.K, bir hastanın tanısı yanlış girildiği için hakkında dava açıldığını, bu kişinin de gebe olmadığının anlaşıldığını belirtti.

Bir diğer tutuksuz sanık Ö.A, 31 yıllık hekim olduğunu, Türkiye'nin her yerinde çalıştığını dile getirerek, küçük yaşta gebelik yaşanan hastalarını bildirimini yaptığını söyledi.