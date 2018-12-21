İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce hayata geçirilen "Çocuktan Al Haberi Öykü Yazarlığı Atölyesi" ile çocukların hayal gücünü harekete geçirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleceğin yazarlarını keşfetmek için Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Çocuktan Al Haberi Öykü Yazarlığı Atölyesi" açıldı.

Anafartalar İlköğretim Okulunda uygulamaya başlanan proje kapsamında, 4. sınıfta okuyan 25 öğrenci kursa başladı. Öğrenciler, 8 hafta boyunca atölyede öykü yazmanın tüm aşamalarını yaratıcı drama ekolünde oyunlar ve performanslarla öğrenecek.

Drama ve öykü yazarlığı hocası Songül Bozacı'nın vereceği derslerde öğrenciler, "Öykü nedir?", "Öykü yazmak neden gerekli?", "Zaman ve mekan tasviri oluşumu", "Karakter oluşturma süreci ile dinamikler" hakkında bilgi edinecek.

Ayrıca atölyede Türk ve dünya çocuk kitapları üzerine okuma ve çözümlemelerde bulunacak.

Kurs bitiminde sertifika verilecek kursiyerlerin yazmış olduğu öyküler bir araya getirilerek, kitaba dönüştürülecek.

