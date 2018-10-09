Bağcılar'da çökme riski nedeniyle bir bina boşaltıldı (2)

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı.
Saat 15.45 sıralarında, Kirazlı 1176 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişikteki binada çatlaklar oluştu. Fark edilmesi üzerine bina boşaltıldı. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
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