HABER

Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Yolda yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen patlama sonucu çıkan gaz alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın gazın kesilmesiyle kontrol altına alındı.

Olay saat 11.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 620. Sokakta meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattına zarar verilmesi sonucu çıkan gaz alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın İGDAŞ ekibinin doğalgaz vanasını kapatması sonrası kontrol altına alındı.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Polis fuhuş yaparken bastı!Polis fuhuş yaparken bastı!
Ek fotoğraflar // İstanbul ve Van'da uyuşturucu operasyonuEk fotoğraflar // İstanbul ve Van'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis fuhuş yaparken bastı!

Polis fuhuş yaparken bastı!

Yüzlerce yıllık gelenek devam ediyor

Yüzlerce yıllık gelenek devam ediyor

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Lord Muhtar Asgardia'ya gitmek için başvuru yaptı!

Lord Muhtar Asgardia'ya gitmek için başvuru yaptı!

Bir anda ortaya çıktı! Bitlis'i şaşkına çeviren görüntü

Bir anda ortaya çıktı! Bitlis'i şaşkına çeviren görüntü

Evden uzaklaştırma alan kocanın, eşini vurma anının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

Evden uzaklaştırma alan kocanın, eşini vurma anının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.