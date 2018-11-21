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Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Yolda yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen patlama sonucu çıkan gaz alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın gazın kesilmesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 binada hasar meydara geldi,
Olay saat 11.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 620. Sokakta meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattına zarar verilmesi sonucu çıkan gaz alev aldı. Alevler çevredeki 3 binayda hasara neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın İGDAŞ ekibinin doğalgaz vanasını kapatması sonrası kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. Korku dolu anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

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