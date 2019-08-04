İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nde alt yapı hizmetlerinden emlak vergisi borcunu ödemeye, bina, arsa, çevre ve temizlik bildirimine kadar her türlü işlem belediye binasına gelmeden yapılabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların belediyeyle ilgili tüm işlemlerini belediyeye gitmeden, internet üzerinden veya telefon kullanarak gerçekleştirebilmesini sağlayan "e-belediyecilik" projesinin başarılı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçe sakinlerinin özellikle yazın sıcak, kışın soğuk günlerinde belediyeye kadar gitmektense evinde oturduğu yerden dakikalar içinde işlemlerini yaptığı, online kentsel faaliyetler kapsamında emlak vergisi bildirimi, emlak vergisi bildirim sureti sorgulama, borç sorgulama ve ödeme, imar durumu sorgulama, alt yapı, mühendislik, bina, arsa, çevre, temizlik, reklam bildirimleri başta olmak üzere toplam 30 hizmetin online olarak verildiği aktarıldı.

Böylece vatandaşların belediyenin planladığı projelerle ilgili görüşlerini yönetimle paylaşabilmesi, anketlere katılabilmesi, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara iletebilmesi sağlanıyor.