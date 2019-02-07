Bağcılar'da elektrik panosu patladı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da elektrik panosu patlayan 5 katlı binada yaşayan 15'i çocuk 21 kişi, dumandan zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, bina sakinleri tahliye edilirken, 15'i çocuk 21 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan zehirlenen bina sakinleri, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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