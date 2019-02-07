Bağcılar’da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

Bağcılar’da bir binanın elektrik panosu patladı, yoğun duman nedeniyle 15’i çocuk 21 kişi zehirlendi.
Olay, Fatih Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı. Mahallede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bina sakinleri tahliye edilirken 15’i çocuk 22 kişi dumandan zehirlendi.
Mahalle sakinleri, caddenin siyah dumanlarla kaplanması sonucu kapı zillerine bastıklarını ve ardından polisleri çağırdıklarını belirtti. Dumandan zehirlenen çocuklar ve bina sakinleri, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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