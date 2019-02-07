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BAĞCILAR'DA ELEKTRİK PANOSU YANGINI: DUMANDAN ETKİLENEN 21 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 22:20 | Son Güncelleme

Bağcılar'da 5 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik panosu patladı.

Haber - Kamera: HÜSEYİN COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
Bağcılar'da 5 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik panosu patladı. Binada oturan 15'i çocuk 21 kişi, çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı ve panoda patlamalar oldu. Kıvılcımlar saçan ve patlamalar yaşanan panodan yükselen dumanlar kısa sürede tüm binaya yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ve apartmanda mahsur kalanları tahliye etti. Olay yerine sevk edilen onlarca ambulansa taşınarak, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 15'i çocuk 21 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. 21 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
- Sağlık ekiplerinden görüntü
- Yaralıların ambulansa taşınması
- Röportajlar
- Genel ve detay görüntüler

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