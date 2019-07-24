Bağcılar’da engelli kadına cinsel istismar davasında tutuklu sanıklara tahliye

Bağcılar’da 30 Eylül 2018’de zihinsel engelli Ayşe M.’ye (44) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 2 tutuklu sanık, savcının talebiyle mahkemece tahliye edildi. Savcı tahliye talebinde mahkeme ekranından görünüşü itibariyle mağdurun akli dengesinin yerinde olduğunu aktardı.

Bağcılar’da ‘orta derecede mental retardasyon’ rahatsızlığı olan Ayşe M.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2’si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Müslüm D. (28) ile Gökhan Ö.(28) ve tutuksuz sanık Yasin C. (25) hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

“Cinsel istismarda bulundular, ikisi de yaptı”

Duruşmada mağdur Ayşe M.’nin adli görüşmeci odasında uzman psikolog ile beyanı alındı. Soru cevap şeklinde beyanı alınan Ayşe M., cama çıktığında evde kendinden başka kimse olmadığını ve çarşaf silkelediğini söyledi. Sanıkların camdayken kendisine doğru baktığını söyleyen Ayşe M., “Ben bu şahıslar ile konuştum. ‘Kapıyı açar mısınız dediler?’ ben de ‘yok’ dedim. El işareti yaptılar başparmağını yukarıya doğru kaldırdılar, ben tamam gel şeklinde anladım bunu. Kapıya vurdular kapıyı açtım. 2 kişi içeri girdi. Beni çekyata yatırdılar sonra üzerimdeki pantolon ile kazağı zorla çıkardılar sonra cinsel istismarda bulundular. İkisi de yaptı. Benden telefon numaramı istediler verdim” şeklinde beyanda bulundu.

Tanık Yeter K. ise Ayşe M.’nin üst komşusu olduğunu söyleyerek “Ben sanıkları tanımam. Olay tarihini hatırlıyorum. 2 tanımadığım şahsın binamıza baktığını gördüm. Ben de o sırada balkondan bakıyordum, onları gördüm. Onlar da binaya doğru baktılar. Ayşe bu sırada kendi dairesinin camındaydı. Aralarında bir konuşma ya da işaretleşme görmedim. Sonra apartmanların ziline bastılar. Benim de zilime bastılar. Ben ‘kim o’ dedim, ‘pardon yanlış oldu’ dediler. Bu şahısların gittiklerini gördüm. Sonrasını bilmiyorum” şeklinde konuştu. Duruşmada daha sonra Yeter K.’ye hangi şahısları gördüğü sorulduğunda Yasin C.’yi teşhis etti.

Söz verilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Büşra Öztürk, mağdurun akli melekelerinin yerinde olmadığını belirterek beyanlara itibar edilemeyeceğini aktardı. Avukat Öztürk sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mağdur Yılmaz M.’nin avukatı Tolga Tekin ise sanıkların tüm savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek tutukluluk hallerinin devamını istedi.