Bağcılar'da engelliler Ramazan etkinliğinde yetenekleriyle alkış aldılar

Bağcılar’da Ramazan Ayı nedeniyle Gönül Sofraları dün Yüzyıl Mahallesi’nde kuruldu. Pazar alanı ve Ziya Gökalp Ortaokulu bahçesinde hazırlanan iftar sofrasına yoğun katılım oldu. Engellilerin Ramazan programına AK Parti İstanbul Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Yücel Yıldızhan, belediye meclis üyeleri, engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, iftar öncesinde gönül sofralarını ziyaret ederek hemşehrileriyle sohbet etti. Okunan ezanla birlikte Çağırıcı da mahalle sakinleriyle birlikte orucunu açtı.

SEMAZEN EKİBİNİN GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sahneye çıkan ve aralarında tekerlekli sandalyeli engellilerin de bulunduğu semazen ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Gecede temsili olarak askerlik yapacak olan kursiyerler için kına gecesi de düzenlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan asker adaylarının eline kına yakıldı. Asker anneleri ve yakınları bu sırada duygu dolu dakikalar yaşadı. “Engelleri Aşalım” müzik grubu da seslendirdiği şiir ve ilahilerle geceye renk kattı.

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