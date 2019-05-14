HABER

Bağcılar'da engelliler Ramazan etkinliğinde yetenekleriyle alkış aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

BAĞCILAR’da Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, müzikten gösteri sanatlarına kadar farklı branşlarda yeteneklerini sergiledi.

Bağcılar'da engelliler Ramazan etkinliğinde yetenekleriyle alkış aldılar

İSTANBUL(DHA)- BAĞCILAR’da Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, müzikten gösteri sanatlarına kadar farklı branşlarda yeteneklerini sergiledi. Semazen gösterisi ve kına töreniyle büyük alkış alan engelliler, söyledikleri ilahi ve şiirlerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Bağcılar’da Ramazan Ayı nedeniyle Gönül Sofraları dün Yüzyıl Mahallesi’nde kuruldu. Pazar alanı ve Ziya Gökalp Ortaokulu bahçesinde hazırlanan iftar sofrasına yoğun katılım oldu. Engellilerin Ramazan programına AK Parti İstanbul Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Yücel Yıldızhan, belediye meclis üyeleri, engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, iftar öncesinde gönül sofralarını ziyaret ederek hemşehrileriyle sohbet etti. Okunan ezanla birlikte Çağırıcı da mahalle sakinleriyle birlikte orucunu açtı.

Bağcılarlılar, iftardan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nı doldurdu. Ramazan etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, sahnede yerini aldı. Program, görme engelli Lütfi Kerim Mazı’nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

SEMAZEN EKİBİNİN GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sahneye çıkan ve aralarında tekerlekli sandalyeli engellilerin de bulunduğu semazen ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Gecede temsili olarak askerlik yapacak olan kursiyerler için kına gecesi de düzenlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan asker adaylarının eline kına yakıldı. Asker anneleri ve yakınları bu sırada duygu dolu dakikalar yaşadı. “Engelleri Aşalım” müzik grubu da seslendirdiği şiir ve ilahilerle geceye renk kattı.

(FOTOĞRAF)

Bağcılar'da engelliler Ramazan etkinliğinde yetenekleriyle alkış aldılarBağcılar'da engelliler Ramazan etkinliğinde yetenekleriyle alkış aldılarBağcılar'da engelliler Ramazan etkinliğinde yetenekleriyle alkış aldılar

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...
Hemcinsleri kavga ederken, o yaşananları izledi!Hemcinsleri kavga ederken, o yaşananları izledi!
Hayırsever iş adamından her gün 500 kişiye iftar yemeğiHayırsever iş adamından her gün 500 kişiye iftar yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Diyarbakır'da ele geçirildi! Hepsini oraya saklamışlar

Diyarbakır'da ele geçirildi! Hepsini oraya saklamışlar

Diyarbakır'da kızlar tekme tokat kavga etti! O anlar böyle görüntülendi

Hemcinsleri kavga ederken, o yaşananları izledi!

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İşte dünyanın en zengin adamının hayalindeki uzay kentleri

Dünyanın en zengin adamı geleceği böyle belirledi

Kılıçdaroğlu için 'linç edelim' paylaşımı yapan sanık: Ahirette cezamı almak isterim!

Sanıktan olay sözler: Ahirette cezamı almak isterim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.